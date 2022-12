Wegen eines defekten Rolltors kommt nun ein Sicherheitsdienst in der MEP zum Einsatz. Archivfoto: Tobias Böckermann up-down up-down Technisches Problem Defektes Rolltor bei Deichmann: Security in der MEP in Meppen Von Harry de Winter | 28.12.2022, 16:04 Uhr

In der MEP in Meppen muss derzeit ein Sicherheitsdienst zum Einsatz kommen. Grund ist ein kaputtes Rolltor in der Deichmann-Filiale.