Tolle Badeseen gibt es im Emsland viele. Wir haben die Top 5 zusammengestellt. FOTO: Harry de Winter Für den Urlaub vor der Haustür Das sind die fünf schönsten Badeseen im Emsland Von Harry de Winter | 08.05.2022, 08:06 Uhr

Die Temperaturen steigen, so langsam kippt der Frühling in den Sommer. Zeit also, die fünf schönsten Badeseen im Emsland vorzustellen und zu zeigen, wo "Urlaub um die Ecke" möglich ist.