„Es ist gar nicht so einfach, die älteste Stadt des Emslandes zu klassifizieren“, sagt Dr. Andreas Eyinck. Der Historiker weiß, wovon er spricht, beschäftigt er sich als Leiter des Emslandmuseums in Lingen doch intensiv mit der Geschichte der Region. So gebe es hierzulande nicht die typischen Stadtgründungen von heute auf morgen, die manch einer im Kopf haben mag.

Vielmehr seien die Städte im Emsland infolge einer oftmals jahrzehnte- oder gar jahrhundertelang währenden Entwicklung entstanden. „Stadtgründungen aus wilder Wurzel finden wir im Emsland gar nicht. Städte entstanden vielmehr um bereits bestehende Knotenpunkte. An Burgen, Klöstern oder auch Flussübergängen. Überall dort, wo etwas los war.“ Mit der Zeit bekamen diese Orte erst den Status einer Stadt.

Geburtsurkunden der Städte

Ein Anhaltspunkt, um das Alter von Städten festzulegen, sei das Stadtrecht – quasi die Verfassung der Stadt. „Die Stadtrechte enthielten die Rechte und Pflichten der Bewohner einer Stadt und grenzten diese erstmals bewusst vom Umland ab. So können diese weitergedacht auch als "Geburtsurkunden" der Städte bezeichnet werden.“

Anhand dieser Stadtrechte soll im Folgenden das Alter dieser herausgestellt werden, um den Senior unter den emsländischen Städten zu küren.

Mehr Informationen: Zum Thema größer als Größer als Zeichen Nicht alle Städte im Emsland können auf eine langjährige Vita als offizielle Stadt zurückblicken. Haren etwa erhielt den Status einer Stadt erst im Jahre 1965, als die Gemeinden Haren und Altharen zusammengelegt wurden. Aber es geht noch später, wie die Stadt Werlte zeigt. Das jüngste Mitglied der Stadtfamilie im Emsland erhielt erst 2017 den offiziellen Status einer Stadt.

Von pestgebeutelten Orten und Plakatkampagnen

Platz 5: Freren – 1724

Die Goldstraße in Freren zeugt von Alter der Gemeinde, die noch vom Preußenkönig Friedrich I. zur Stadt ernannt wurde. Foto: Carsten van Bevern Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Erstmals Erwähnung findet Freren im 8. Jahrhundert, als im Zuge der Christianisierung unter Karl dem Großen Kirchen im Emsland errichtet werden. Unter diesen befand sich auch eine Gaukirche namens Freren. Woher der Name Freren stammt, ist unbekannt. So könnte er vom altsächsischen Wort "frethu" herrühren, der in etwa "umhegter Raum" bedeutet.

Im weiteren Verlauf des Mittelalters fällt der Ort um die Kirche Freren an die Grafen von Tecklenburg, kommt dabei jedoch selten zur Ruhe. So leidet die Ortschaft sehr unter der Pest im Jahre 1605 und wird im Dreißigjährigen Krieg stark verwüstet.

Im Jahre 1724 erhält Freren durch den Preußenkönig Friedrich I. schließlich den Stadtstatus – nur um 1852 als Gemeinde zurückgestuft zu werden. 1950 gibt es jedoch ein Happy End: Freren wird wieder zur Stadt ernannt.

Platz 4: Papenburg – 1631

Papenburg ist zwar nicht die älteste Stadt im Emsland, hat dafür aber den südlichsten Seehafen in Deutschland. Foto: Carsten Bernot Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch Papenburg erhält erst relativ spät den offiziellen Status einer Stadt. Als symbolischer Spatenstich kann die Errichtung der sogenannten Popenborch – einer Wasserburg – durch den Bischof von Münster 1250 angesehen werden. In den folgenden Jahrhunderten wechselt die Burg oft den Besitzer, ehe sie 1631 an Dietrich von Velen fällt.

Dieser möchte die umgebenden Fehnmoore kolonialisieren, benötigt dafür jedoch Arbeiter. So startet er wohl eine der ersten Plakatkampagnen und wirbt im Emsland, Ostfriesland sowie in der Provinz Groningen um Neubürger für seine Stadt. Da auf diesen Plakaten auch die Rechte und Pflichten der Bürger stehen, wird 1631 zumeist als Gründungsjahr der Stadt Papenburg bezeichnet.

Ein N bitte für Lingen

Platz 3: Lingen – Um 1366

Lingen ist heute die größte Stadt im Emsland, wenn es nach der Einwohnerzahl geht. Foto: Lars Schröer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

975 wird zum ersten Mal der Ort Linge erwähnt, damals noch ohne n. Dabei handelte es sich um eine Ansammlung mehrerer kleiner Hütten, die vom damaligen Kaiser Otto II. an den Bischof von Osnabrück übertragen wurden. Im Jahre 1227 kommt dann schließlich der letzte Buchstabe hinzu, sodass von da an von Lingen gesprochen wird.

Unter der Herrschaft der Bischöfe von Osnabrück und Münster erhält Lingen im Laufe der folgenden Jahrzehnte verschiedene Privilegien wie das Markt- oder Münzrecht und nimmt immer mehr einen städtischen Charakter an.

Irgendwann in dieser Zeit muss Lingen auch ein offizielles Stadtrecht erhalten haben. Darauf weist das Stadtrecht der westfälischen Ortschaft Bevergern von 1366 hin, das an zwei Stellen das Stadtrecht Lingens erwähnt.

Platz 2: Meppen – 1360

Meppen wurde zur gleichen Zeit wie Haselünne vom Bischhof von Münster gekauft, erhielt den Stadtstatus aber erst knapp hundert Jahre später. Foto: Lars Schröer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die erste urkundliche Erwähnung Meppens findet sich im Jahre 834 – ein Kloster betreffend. Die dort lebenden Mönche hatten den Auftrag, die damals noch alles andere als christlichen Emsländer zu missionieren.

Später fielen das Kloster und die umliegenden Häuser an die Grafen von Ravensburg, die ihre Besitzungen 1252 an den Bischof von Münster verkauften. Einer seiner Nachfolger sicherte den Meppenern 1360 das Recht zu einer Stadtbefestigung und eigenständiger Rechte zu – die Geburtsstunde der heutigen Stadt Meppen.

Stadt der Rundhölzer

Platz 1: Haselünne – Um 1250

Den Status als Stadt besaß Haselünne bereits vor dem Kauf durch den Bischhof von Münster im Jahr 1252. Foto: Lars Schröer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Haselünne rühmt sich oft als die älteste Stadt des Emslandes – und geht es nach dem Stadtrecht, so trifft dies auch zu. Dieses bekam Haselünne wohl um die Mitte des 13. Jahrhunderts verliehen. Gesichert ist es zumindest für das Jahr 1272, in dem das Haselünner Stadtrecht durch den Bischof von Münster noch einmal erneuert wurde.

Die Geschichte des Ortes reicht aber noch weiter zurück. So wird Haselünne erstmals im 11. Jahrhundert als Handelshof erwähnt. Der Name der Ortschaft leitete sich dabei aus den beiden Wörtern "Hassa" für schwarzes Wasser und "Lunne", was Rundholz heißt, zusammen.

TEASER-FOTO: