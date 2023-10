Monster, Zombies und Hexen Halloween Haus in Meppen: Das ändert sich dieses Jahr für Besucher Von Philip Jesse | 18.10.2023, 12:31 Uhr Im Halloween Haus Emsland in Meppen gibt es Ende Oktober jede Menge schauriges für Gruselfans zu sehen. Foto: Jana Probst up-down up-down

Mathias Lauinger und seine Familie stecken tief in den Vorbereitungen für ihren Gruselrundgang am Halloween Haus Emsland in Meppen. In diesem Jahr gibt es für Kinder und Erwachsene viel Neues zu entdecken - darunter ein echter Sarg.