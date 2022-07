Die „verhängnisvolle Festschreibung“: Als Jürgen Stebani, Spielausschussvorsitzender beim Niedersächsischen Fußballverband (NFV) Ende Juni vergangenen Jahres die Ausschreibung für die Oberliga veröffentlichte, hatte man mit neun zu vergebenden Plätzen für die Regionalliga-Saison 2012/2013 gerechnet. Erst später entschied sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in letzter Sekunde, der TuS Koblenz durch eine fragwürdige Entscheidung die Lizenz für die Regionalliga West zu erteilen . „Ein sehr seltsames Rechtskonstrukt“, erinnert sich Stebani. Weil Lotte keinesfalls in die Nord-Staffel rücken wollte, verblieb der sportlich abgestiegene TSV Havelse in der Regionalliga Nord — und besetzt seitdem einen Platz, dem einem der Oberliga-Aufsteiger zugestanden hätte.

Laut Stebani hätte eine Klage wenig Chancen auf Erfolg, denn die Zusammensetzung der Regionalliga liegt ab der kommenden Saison in den Händen des Norddeutschen Fußball-Verbandes. Und von dort ist keine Hilfe zu erwarten, die durch eine Aufstockung der Regionalliga Nord von 18 auf 19 Vereine möglich gewesen wäre. „Wir wollen mit 18 Mannschaften anfangen“, stellt Stebani klar, der auch den Vorsitz im Spielausschuss des Nord-FV innehat. In der Spielordnung der Regionalliga Nord ist übrigens unter Punkt 1.1 zu lesen: „Die Regionalliga Nord spielt grundsätzlich mit 18 Vereinen (Sollzahl). In Ausnahmefällen kann die Mannschaftszahl von der Sollstärke abweichen.“

Die drohende Relegationsrunde: Sollten Werder Bremen II und Holstein Kiel aus der 3. Liga absteigen bzw. in der Regionalliga verbleiben, wären nun acht Plätze in der Nord-Staffel der vierten Liga zu vergeben. Und Niedersachsen ständen nur vier Plätze zu. Der Oberliga-Fünfte aus Niedersachsen müsste gegen die Zweitplatzierten aus Schleswig-Holstein und Hamburg eine Relegationsrunde um den letzten freien Platz ausspielen, wenn die Konkurrenten aus den anderen Landesverbänden denn aufsteigen wollen. Eine Hoffnung für den Oberliga-Fünften gäbe es außerdem — auch, wenn die nun gar nichts mehr mit sportlicher Fairness zu tun hat: Wird einem Regionalligisten die Lizenz verwehrt, rutscht der Fünfte nach.

„Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 5 steigen in die Regionalliga auf“, heißt es in der Oberliga-Ausschreibung. Doch auf diesen Passus können sich die Vereine nicht mehr verlassen. Stebani nennt den Absatz 2.1.2 eine „verhängnisvolle Festschreibung“. Denn fünf direkte Aufsteiger aus Niedersachsen kann es nur dann geben, wenn der SV Werder Bremen II — derzeit Tabellenletzter der 3. Liga — die Klasse hält und/oder Regionalligist Holstein Kiel (derzeit auf dem 2. Rang) der Sprung in die 3. Liga gelingt. „Da sind wir fremdbestimmt“, erklärt Stebani, der freilich hofft, „dass fünf Vereine aus Niedersachsen ohne Relegation aufsteigen.“

Die „Pflicht-Freundschaftsspiele“: Beim Staffeltag im Januar mussten die Vereinsvertreter eine weitere Kröte schlucken. Denn nachdem gegen Kickers Emden das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, fallen alle Spiele mit Beteiligung der Ostfriesen aus der Wertung. Kickers verliert alle Punkte — aber auch die Zähler, die die anderen Clubs gegen Emden eingefahren haben, sind weg. Gleiches droht im Falle von Eintracht Nordhorn, die ebenfalls die Insolvenz anstrebt. Am schlimmsten betroffen davon wären mit dem BSV Rehden und dem SV Holthausen/Biene zwei Clubs, die auf den Aufstieg hoffen.

Damit die insolventen Vereine, die als Absteiger feststehen, in der kommenden Saison zumindest in der Landesliga starten dürfen, müssen sie die Rückrunde zu Ende spielen. Die Begegnungen fließen aber nicht in die Wertung ein. Die Partien werden also zu „Pflicht-Freundschaftsspielen“. „Diese Regelung gibt es schon seit ewigen Zeiten. Nur jetzt sieht man erst, wie bescheuert das ist“, findet Stebani klare Worte, „das sind Spiele um die goldene Ananas, die für beide Seiten erheblichen Aufwand bedeuten.“

Mit Hochdruck arbeitet man in Emden und Nordhorn daran, eine Truppe für die Rückserie zusammenzubekommen. Sollten sie in den verbleibenden Spielen dreimal nicht antreten, geht es für sie runter in die Kreisliga. Allerdings haben auch die anderen 14 Oberliga-Clubs die Möglichkeit, zweimal „zu fehlen“. Heißt im Klartext: Sollte beispielsweise der SC Langenhagen keine Lust haben, die lange Reise nach Emden anzutreten, bleibt er einfach zu Hause und muss keine sportlichen Konsequenzen fürchten.

Der Landesliga-Tabellenkeller: Auch die Teams der Landesliga Weser-Ems schauen mit interessierten Blicken auf die Rückserie der Oberliga. Schließlich würde sich die Anzahl der Landesliga-Absteiger von vier auf sechs Teams erhöhen, wenn Nordhorn und Emden die Rückserie zu Ende spielen. „Die Oberligisten trifft keine Schuld, die Fehler wurden ganz oben gemacht“, stellt Hardy Stricker, Trainer des Landesligisten Union Lohne, klar, „die Regelungen müssen dringend geändert werden.“

Denn dass finanzielle Schieflagen von Oberligisten auch in der Grafschaft Bentheim Auswirkungen haben können, daran erinnert man sich nur zu gut. In der vergangenen Saison schaffte der FC Schüttorf den sportlichen Klassenerhalt in der Landesliga. Doch als Kickers Emden in erster Instanz die Oberliga-Lizenz verweigert wurde, bangten die Grafschafter um den Landesliga-Verbleib. Hätte Emdens Einspruch keinen Erfolg gehabt und wäre Kickers in die Landesliga gerutscht, hätte der FC Schüttorf den Weg in die Bezirksliga antreten müssen.

Gleiches könnte nun Union Lohne drohen, auch wenn der Aufsteiger nach der Hinrunde als Tabellenachter gut dasteht. BW Papenburg hat als Sechster ein noch größeres Punktepolster. „Wir arbeiten hier mit ganz kleinen Mitteln. Und andere gehen einfach hin und sagen: Machen wir einfach in der Landesliga weiter...“, sagt Stricker kopfschüttelnd.