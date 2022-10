Das Covid-Schnelltestcenter von Matthäus Warzecha in Meppen wechselt seinen Standort. Archivfoto: Lucie Wittenberg up-down up-down Standort Nödike bleibt Corona-Testzentrum am Meppener Marktkauf zieht um Von Anna Niere | 05.10.2022, 13:45 Uhr

Das beliebte Corona-Testzentrum am Marktkauf in Meppen-Nödike wird an einen neuen Standort verlegt - ein paar Straßen weiter.