Wer sein Kind gegen das Coronavirus impfen lassen will, hat ab sofort im Emsland mehr Möglichkeiten. (Symbolbild). FOTO: Sebastian Willnow/dpa Keine Anmeldung notwendig Corona-Impfung für Kinder im Emsland künftig an fünf Tagen möglich Von Daniel Gonzalez-Tepper | 25.03.2022, 14:12 Uhr

Wer sein Kind im Emsland gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, kann dies ab sofort an fünf Tagen in der Woche und ohne Anmeldung machen. Weiter intensiv fortgesetzt werden die Impfungen in den Kommunen. Es gibt neue Termine.