Zwar führt nach wie vor Rainer Klaßen (Sparta Werlte), doch sein Vorsprung ist auf 13 Zähler geschmolzen. Bedrängt wird er von Christian Bregen-Meiners (Olympia Laxten), dem in der vergangenen Saison ein erfolgreiches Comeback glückte. Dadurch wurden seine früheren Werte aktiviert und katapultierten ihn auf Platz zwei. Leidtragender ist der Jugendliche Marius Varel (ebenfalls Olympia Laxten), der auf Rang drei zurückgefallen ist. Durch 20 Einzelerfolge in der Landesliga hat sich der Laxtener Alex Wedler auf Position vier verbessert. Es folgt Patrick Kämper, Spitzenspieler des TV Meppen, mit dem winzigen Abstand von einem Punkt. Der nachfolgende Vizekreismeister Robert Irimia (Union Meppen) ist immerhin drei Plätze zurückgefallen. Tobias Lammers dagegen hat mit einer konstanten Saisonleistung seinen Klubkameraden Carsten Korte von Rang sieben verdrängt.

Dahinter platzieren sich Kay Günster (TV Meppen) und Maximilian Bode (Union Meppen), die sich damit geringfügig verbessert haben. Erstmals taucht Christoph Schepers (VfL Emslage) in der Top 12 auf. 29 Einzelsiege in der 2. Bezirksklasse haben ihn auf Platz elf befördert. Extrem zurückgefallen auf Rang zwölf ist Sebastian Memering (BW Papenburg), der allerdings in der Bezirksoberliga oft verletzt war.

Damit hat es in der Bestenliste auf elf Positionen Veränderungen gegeben. Aus den Top 12 herausgefallen sind Elmar Kuper (BW Papenburg) und Alex Keller (Olympia Laxten), der immerhin fünf Plätze eingebüßt hat.

