Foto: Gerd Mecklenborg 1000 Anmeldungen Meppener Citylauf lockt viele Besucher in die Innenstadt Von Gerd Mecklenborg | 04.09.2022, 09:17 Uhr

Per Startklappe hat Meppens Bürgermeister Helmut Knurbein am Samstag pünktlich um 15 Uhr den ersten Bambini-Lauf und damit den 35. Meppener Sparkassen-Citylauf eingeläutet. Die Veranstaltung lockte bei sommerlichen Temperaturen viele Zuschauer in die Innenstadt.