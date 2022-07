Damals habe Aschenbrenner den Meppenern eine sportliche Aktivität in ihrer Stadt bieten wollen, berichtet Hans Richter, Geschäftsführer des TV Meppen. Der Athlet, der selber bei den Läufen mitgemacht hat, wollte den Spaß am Laufen vermitteln und andere Menschen dafür begeistern. Dies ist ihm im Laufe der Jahre, in denen das Event in Meppen zur Tradition geworden ist, gelungen. Von weit jenseits der Stadtgrenze kommen Sportler. „Heutzutage reisen die Teilnehmer sogar aus Holland und Bayern an“, erzählt Richter. Auch viele ehemalige Meppener kommen zum Sportereignis und verbinden den Lauf mit einem Besuch der in Meppen ansässigen Familie. Auch am Vorstand des TV Meppen geht das Laufereignis nicht vorbei: Monika Lüdke, erste Vorsitzende des TV Meppen, hat vor vier Jahren beim Sportevent in der Kategorie Jedermannlauf Einsatz gezeigt. Daran welchen Platz sie damals gemacht hat, kann sie sich allerdings nicht erinnern.