2000 Autos werden am Carsamstag an der Rennstrecke am Funpark Meppen erwartet. FOTO: Tobias Bußmann Vorverkauf gestartet „Carsamstag an der Rennstrecke“: Event für Autofans am Funpark in Meppen Von Jana Probst | 12.04.2022, 08:12 Uhr

Wer sich für Autos interessiert, sollte am Ostersamstag am Meppener Funpark auf seine Kosten kommen: An diesem Tag treffen sich Tuner und Auto-Enthusiasten an der Rennstrecke.