Was wünschen sich die Meppener für ihre Innenstadt? Das wurde im Jahr 2022 in einem Bürgerbeteiligungsprozess ermittelt. Foto: Dominik Bögel up-down up-down Ergebnisse von „Meppen macht Stadt“ Bürger waren gefragt: Das wünschen sich die Meppener für ihre Innenstadt Von Jana Probst | 04.01.2023, 09:23 Uhr

Ein Fahrradcafé, mehr Grün, Treffpunkte abseits vom Konsum: Meppener Bürger konnten im vergangenen Jahr in Workshops und bei einer Online-Umfrage äußern, was ihnen in der Innenstadt fehlt. Das Ergebnis: Es gibt viel ungenutztes Potenzial.