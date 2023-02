Sie reagierte auf eine Umfrage auf der Facebook-Seite der Meppener Tagespost . Dort hatten wir gefragt, ob es die User stört bzw. ärgert, dass viele verbotenerweise fahrend auf ihren Drahteseln in den Fußgängerzonen unterwegs sind. „Schulte findet das alles andere als okay, denn „sonst könnte man Autos etc. auch erlauben, im Schritttempo durchzufahren.“

Auch Jan-Hendrik Braun stört der Zustand. Seiner Ansicht nach werde zu wenig kontrolliert: „Es gibt Leute, die fahren sogar durch die Fußgängerzone, wenn Wochen-/Weihnachtsmarkt oder Stadtfest ist.“ Obwohl er sonntags, „wenn wenig los war“, auch schon mit dem Fahrrad in der Fußgängerzone gefahren sei, findet er es nicht schlecht, „wenn mehr kontrolliert wird“.

Sachte und umsichtig

Patrick Möhlmann stören dagegen die Fahrradfahrer nicht, „wenn man langsam und umsichtig fährt. In eine ähnliche Richtung geht der Facebook-Beitrag von Jürgen Christoffers. Schritttempo auf dem Rad, „ganz sachte und umsichtig, mittig der Fußgängerzone – das sei nicht so tragisch. Raser und Kreuz-und-quer-Radler hingegen müssten auch für ihn „runter vom Rad.“

„Unmöglich“, findet es Julia Wilkowsky, „wenn da welche mit Fahrrad durchfahren.“ Ihre 19 Monate alte Tochter wäre bereits einmal fast umgefahren worden. „Ist schon traurig, dass die Kleinen dort noch nicht mal gefahrlos laufen können“, ärgert sie sich. Und Mel Klünder berichtete, sie habe „schon öfters“ ihre Kids beiseite ziehen müssen, damit sie nicht angefahren werden.

Als störend bezeichnet Nico Jaspers die Situation in den Meppener Fußgängerzonen. Allerdings sei auch nicht „klar erkennbar, dass man dort nicht fahren darf“. Eine Möglichkeit, den Radlern das Tempo zu nehmen, sieht er darin, ihnen „ein paar schöne Blumenkübel in/auf den Weg zu stellen.“

„Viel zu wenig Kontrollen“, beklagt sich Andreas Oortman. Das gelte sowohl für den Bereich Markt als auch bei der MEP. Dem schließen sich Ruth Meiners und Merle Sandbrink an. „Wo bleibt da die Kontrolle? Es wird nicht kontrolliert“, posteten sie.

Hinweis auf Niederlande

Kamil Chrzan verwies auf unsere niederländischen Nachbarn, wo es mitten in der Fußgängerzone einen gekennzeichneten Bereich für Fahrradfahrer gibt. Das würde in Meppen allein schon vom Aufbau der Fußgängerzone her „problemlos klappen.“ In die Richtung kommentierte auch Jens Broens: „Man schaue sich mal die niederländischen Mischzonen an. Dort gibt es einen speziellen Fahrstreifen in der Mitte. Funzt prima. An so was denken die deutschen Planer halt meist nicht.“

Wie „rücksichtsvoll“ viele Fahrradfahrer seien, könne man nach Ansicht von Holger Böhm sehr gut beobachten, seitdem der Weg am Kanal asphaltiert ist: „Als Fußgänger fühlt man sich auf diesem gemischt genutzten Weg überhaupt nicht mehr wohl. Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen. Es gilt das ‚Recht des Stärkeren‘. Genauso wäre es wohl, wenn man in der Fußgängerzone Fahrradfahrstreifen zuließe. Und kleine Kinder könnte man dann ganz sicher nicht einfach mal laufen und spielen lassen.“

Hermann Feringa stören in der Fußgängerzone radelnde Verkehrsteilnehmer nicht , „solange Schritttempo gefahren wird“. Ein Ärgernis sind ihm dagegen „Väter und Mütter, die mit ihren Kindern die Straßen überqueren, obwohl keine zehn Meter weiter eine Fußgängerampel vorhanden ist.“

