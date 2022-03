Großen Schaden richtete der Brand eines E-Autos Ende Juli in Ostfriesland an. Die Löscharbeiten gestalteten sich als sehr schwierig. FOTO: Feuerwehr Akkus nur sehr schwer zu löschen Brennende E-Autos für die Feuerwehr im Emsland ein echtes Problem Von Harry de Winter | 11.08.2021, 10:12 Uhr

Ende Juli brannte in Ostfriesland ein E-Auto. Die Feuerwehr hatte große Mühe, den Brand zu löschen. Wie gut sind die Helfer im Emsland für so einen Fall gerüstet und was sollten E-Auto-Besitzer unbedingt beachten?