In Meppen ist es am Freitag zu einem Brand in einem Betrieb in der Industriestraße gekommen. FOTO: David Inderlied/dpa up-down up-down In der Industriestraße Brandgeruch in Firma in Meppen: Feuerwehr kann kein Feuer finden Von Harry de Winter | 12.08.2022, 14:33 Uhr | Update vor 1 Std.

In Meppen ist es am Freitag zu einem Feuerwehreinsatz in der Industriestraße in Meppen-Nödike gekommen. In einem Bürotrakt einer Firma roch es verbrannt.