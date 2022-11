Großbrand bei der Firma Westermann in Meppen. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus dem Dach des Gebäudes. Nun gibt es Gerüchte um defekte Hydranten. Archivfoto: Marco Schlösser up-down up-down Das sagen Stadt und Feuerwehr Brand bei Westermann in Meppen: Gerüchte um defekte Hydranten Von Harry de Winter | 16.11.2022, 14:52 Uhr

Am 7. November kam es in Meppen bei Westermann zu einem Großbrand. In diesem Zusammenhang kursieren Gerüchte über defekte Hydranten, die die Löscharbeiten erschwert haben sollen. Was ist an der Sache dran?