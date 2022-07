Um 7.23 Uhr alarmierte die vollautomatische Brandmeldeanlage eines Maschinenherstellers in Meppen-Hüntel eine Einsatzgruppe der städtischen Freiwilligen Feuerwehr, nachdem bei Flexarbeiten ein in der Nähe gelagerter Müllsack in Flammen aufging. Während der Anfahrt des ersten Löschfahrzeuges schafften es Mitarbeiter der Firma, den Kleinbrand zu löschen.

Am Nachmittag gab es den zweiten Brandmelder-Alarm für die erste Einsatzgruppe der Meppener Feuerwehr, als gegen 16.40 Uhr während Umlagerungsarbeiten der Motor eines Baggers in einer Müllsortierhalle in Meppen-Nödike in Flammen stand. Der dichte aufsteigende Brandrauch löste die Rauchmelder an der Hallendecke aus, während Mitarbeiter mit vier Feuerlöschern den Brand im Motorraum ersticken konnten.

Die Feuerwehreinsatzkräfte belüfteten die Halle und führten Nachlöscharbeiten durch, nachdem der Bagger ins Freie geschleppt werden konnte.

Nach Angaben des Feuerwehrsprechers verhinderten in beiden Fällen die Firmenmitarbeiten größeren Sachschaden.