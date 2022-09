Auch der Drehleiterwagen der Feuerwehr Meppen rückte am Freitagmorgen zur MEP aus. Foto: Carola Alge up-down up-down Täter muss mit Geldbuße rechnen Böswillig Fehlalarm am Einkaufszentrum MEP ausgelöst Von Daniel Gonzalez-Tepper | 23.09.2022, 08:06 Uhr | Update vor 6 Min.

Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen am Einkaufszentrum MEP in der Innenstadt von Meppen böswillig einen Fehlalarm der Feuerwehr ausgelöst. Bei der Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet.