Täter sind geflüchtet Bewohner überrascht in Meppen Einbrecher im eigenen Haus Von Wilfried Roggendorf | 04.10.2022, 10:58 Uhr

Eine böse Überraschung hat der Bewohner eines Einfamilienhauses in Meppen am Montagmittag erlebt. Bislang Unbekannte sind in das Haus eingedrungen und wurden von dem Mann überrascht.