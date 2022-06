Diesen Lichtmasthänger hat Youtuber Marvin Wötzel ins Emsland verkauft. Danach gab es viel Ärger für ihn. FOTO: Scrrenshot: https://youtu.be/r73w9542GvA / Kanal: ItsMarvin Nach Verkauf von Anhänger Betrug? Youtuber kritisiert Speller Spedition und DRK in Meppen Von Harry de Winter | 04.06.2022, 11:23 Uhr

Der Youtuber „ItsMarvin“ übt in einem Video offen Kritik am DRK-Ortsverein Meppen sowie einer Spedition aus Spelle. Er spricht sogar von Betrug. Doch was ist überhaupt passiert?