Kristina Dunz ist eine der bekanntesten Hauptstadtjournalistinnen Deutschlands. Das Foto stammt vom 20. September 2023 von der UN-Woche in New York. Da hatte sie eine der wenigen Pressekarten für den UN-Sicherheitsrat im UN-Hauptquartier bekommen, in dem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Russlands Außenminister Sergej Lawrow auftraten.

Foto: Kristina Dunz