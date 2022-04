Über die Forschungsergebnisse des Meppeners Dr. Philipp Bechtluft zur Funktion von Helferproteinen berichten die Wissenschaftszeitschriften „Science“ und „Nature“. FOTO: Archiv Bericht über Bechtluft Weltweite Würdigung für Meppener Forscher 17.07.2013, 15:09 Uhr

Die Nachricht kam für den Meppener Studienrat Dr. Philipp Bechtluft (34) völlig überraschend: Teile seiner Forschungsergebnisse aus den Jahren 2007 bis 2010 sind in der aktuellen Ausgabe der bei Naturwissenschaftlern in aller Welt als führend angesehenen Zeitschrift „NATURE“ veröffentlicht. Das komme in der Forschung einem Ritterschlag gleich.