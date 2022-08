FOTO: Jana Probst „Es lohnt sich zu kämpfen“ Keine Förderung trotz Handicap: Yuna-Louisas Mutter aus Meppen klagt gegen Schulbehörde Von Jana Probst | 08.08.2022, 17:22 Uhr

Lara Janssen wollte ihre Tochter Yuna-Louisa aufgrund ihres Handicaps in einer Tagesbildungsstätte in Meppen einschulen - statt in eine Regelschule. Aber die Schulbehörde machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Bis die dreifache Mutter vor Gericht zog.