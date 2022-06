Die Heranwachsenden im Alter von 16 bis 19 Jahren nehmen an dem 14-tägigen internationalen Sommercamp der regionalen Rotary Clubs teil, das ihnen ermöglicht, einen Eindruck vom täglichen Familienleben in Deutschland sowie Besonderheiten der Region kennenzulernen. Dazu waren sie für einige Tage in Gastfamilien der Clubs und jetzt im Jugend- und Kulturgästehaus in Meppen untergebracht.

Während der Begrüßung im Ratssaal durch Annelene Ewers haben die Jugendlichen sich mit einem Informationsfilm über die Stadt Meppen, den Tourismus sowie Sehenswürdigkeiten und Denkmäler erkundigen können. Zudem erzählte ihnen Jürgen Finkenbusch, Mitglied des Rotary Clubs Meppen , etwas zur Industrie der Stadt. Als Präsente erhielten die internationalen Jugendlichen Postkarten sowie die Broschüre TIMs Pättken, die Beschreibungen zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten der Stadt in deutscher und englischer Sprache anbietet.

Auf dem Programm für die noch verbliebenen Tage der Jugendlichen in Deutschland stehen insbesondere Ausflüge in verschiedene Teile der Region. So werden die Heranwachsenden Lingen, Sögel, Werlte, aber auch Bourtange und Groningen erkunden. Ein Besuch in der Gedenkstätte Esterwegen und bei der Meyer-Werft wird von dem Papenburger Rotary Club organisiert. Das Besondere an dem diesjährigen Sommercamp ist, dass die Jugendlichen mit Geo-Caching und den verschiedensten Verkehrsmitteln, wie beispielsweise mit einem Kanu, dem Fahrrad oder einem Geländewagen, das Emsland erkunden.

Die Vorbereitung für diese Veranstaltung läuft bereits seit einem Jahr. So erklärte Finkenbusch, dass zunächst Einladungen an die Rotary Clubs der Austauschländer geschickt werden mussten, damit Jugendliche aus aller Welt ihre Bewerbungen einreichen konnten. Zudem waren Garantieerklärungen und teils auch Visa abzuklären, ehe die Jugendlichen den Flug nach Deutschland antreten konnten. In diesem Jahr kommen sie aus 14 verschiedenen Nationen, darunter beispielsweise aus Russland, Großbritannien, Italien, Polen, Lettland, Ägypten und Indien.

Veranstaltet wird das internationale Sommercamp jährlich. Die Organisation des Programms sowie die Kosten werden dabei von mehreren Rotary Clubs übernommen.