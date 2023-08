Regenwetter und höherer Aufwand Baustelle am Schullendamm in Meppen: Sperrung wird deutlich länger dauern Von Jana Probst | 04.08.2023, 15:17 Uhr Seit drei Woche wird die Fahrbahndecke der Fullener Straße und des Schullendamm in Meppen erneuert. Der Verkehr wird mithilfe einer Ampelanlage einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Foto: Jana Probst up-down up-down

Seit mehr als drei Wochen müssen die Meppener an der Fullener Straße und am Schullendamm Umwege und Wartezeiten in Kauf nehmen. Jetzt ist klar: Die dortigen Straßenbauarbeiten werden einige Wochen länger dauern als geplant - und damit auch die Sperrungen.