Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Volks- und Raiffeisenbanken sowie die Beratungsringe der Kreise Meppen und Aschendorf-Hümmling hatten als Veranstalter der Diskussionsveranstaltung den Nerv der Zeit genau getroffen. Kammerpräsident Arendt Meyer zu Wehdel machte deutlich, die Landwirte seien fundamental auf die Akzeptanz in der Bevölkerung angewiesen – und diese Akzeptanz schwinde. „Aber gleichzeitig müssen wir deutlich machen, warum die Betriebe in einer globalisierten Welt wachsen müssen, um zu bestehen und dass gleichzeitig auch Grenzen akzeptiert werden.“

Jan Wulkotte von der Bezirksstelle Emsland der Landwirtschaftskammer, stellte zu Beginn der vom Bezirksstellenleiter Arnold Krämer moderierten großen Runde fest: „Die Symptome der Flächenkonkurrenz werden immer sichtbarer.“ Betriebe blockierten durch eigenes Wachstum das des Nachbarn, weshalb immer häufiger das Motto gelte: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ Auswirkungen auf die Landschaft seien deutlich zu sehen, öffentliche Flächen würden illegal bewirtschaftet, und die Pachtpreise stiegen. Auch wachse der physische und psychische Druck auf die Betriebsleiter.

Umweltprüfung

Aber die Auswirkungen gehen noch weiter, wie Kreisbaurat Dirk Kopmeyer betonte. So hätten Kommunen das Heft des Handelns oftmals nicht mehr selbst in der Hand, sondern die Bauern, die durch das Baugesetzbuch privilegiert seien. So könnten sie Ställe im Außenbereich bauen, die dann gemeindliche Entwicklung oder andere Interessen wie den Tourismus blockierten.

Dieses Problem ist hinlänglich bekannt und hat zu verschiedenen Initiativen geführt. Unter anderem hat der Landkreis Emsland seine Genehmigungspraxis für Ställe verschärft und gleichzeitig darauf gedrängt, das Baugesetzbuch zu ändern. Weil aber die Mastställe nur in wenigen Landkreisen Niedersachsens ein Massen-Problem darstellen, gestaltet sich die Änderung dieses Bundesgesetzes sehr schwierig, zumal die Landwirtevertreter zum Teil dagegen opponieren.

Den aktuellen Stand der geplanten Änderung stellte Harald Wedemeyer, Rechtsanwalt des Niedersächsischen Landvolkes, vor. Demnach soll das Gesetzgebungsverfahren am 28. März beginnen – bis dahin können Eingaben gemacht werden.

Nach derzeitigem Stand also soll der Paragraf 35 des Baugesetzbuches so geändert werden, dass im Außenbereich wie bisher ein Stall gebaut werden kann, „es sei denn, es handelt sich um die Errichtung oder Änderung einer baulichen Anlage zur Tierhaltung, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterliegt“.