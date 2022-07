FOTO: Archiv Bauarbeiten am Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen Meppen:Mehr Platz für Betten und Autos Von PM. | 12.04.2012, 05:47 Uhr

Am Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen wird gebaut. Bereits im August vergangenen Jahres fiel der Startschuss für eine Reihe von Um- und Neubauten, die dazu dienen sollen, Patienten in Zukunft schneller aufzunehmen, die Wartezeiten zu verkürzen und damit auch für Menschen in sicher belastenden Situationen eine möglichst wohltuende Atmosphäre zu schaffen. Insgesamt investiert das Ludmillenstift rund 30 Millionen Euro.