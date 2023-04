Spürbar Fahrt aufgenommen haben die Arbeiten an der neuen Hasebrinkbrücke in Meppen. Bald wird ein großes Bohrgerät aufgebaut. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Hoher Hase-Pegel kein Problem Bau der Hasebrinkbrücke in Meppen schreitet voran Von Daniel Gonzalez-Tepper | 05.04.2023, 15:59 Uhr

Lange Zeit ist an der Brückenbaustelle an der Hasebrinkstraße in Meppen nichts passiert. Nun schreiten die Arbeiten sichtbar voran. Selbst der hohe Wasserstand der Hase konnte den Arbeiten in den vergangenen Tagen nichts anhaben.