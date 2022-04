Mit dem Durchtrennen des Sperrbandes gaben Holger Giest, Annelene Ewers, Hartmut Voss und Willi Steppuhn (von links) den neuen Barfußweg an der Koppelschleuse frei. FOTO: Rave Barfußweg des Meppener Kneippvereins freigegeben Auf nackten Sohlen über den Wohlfühlpfad Von Willi Rave | 16.05.2011, 08:00 Uhr

In idyllischer Umgebung an der Koppelschleuse hat der Kneippverein Meppen in knapp einjähriger Bauzeit seinen Barfußweg angelegt. Am Samstag wurde er im Rahmen der Veranstaltung zum sechsten öffentlichen Wassertrettag freigegeben.