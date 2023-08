Werner Rühlmann ist 54 Jahre alt und arbeitet für eine große Krankenkasse in Meppen. Normalerweise hat er immer viel zu tun, auch, weil er sich seit Jahren als Vorsitzender des Sportvereins VfL Emslage ehrenamtlich engagiert. Vor einigen Monaten aber erkrankte der Fullener – und musste gezwungenermaßen mehrere Monate im Krankenstand verbringen.

„Irgendwie muss man sich dann ja beschäftigen und ablenken“, sagt Rühlmann und schaltete damals ab und an den Fernseher ein. „Dabei stieß ich auf die Sendung mit Horst Lichter“, sagt Rühlmann. „Vorher hatte ich sie nie gesehen, nur davon gehört.“ Und in einer der Sendungen, die er im vergangenen Winter anschaute, verkaufte jemand ein Plakat, das sich mit Rühlmanns großer Leidenschaft, dem Fußball, beschäftigte. „Da fiel mir ein: Ich hab da ja auch noch was Interessantes.“

Viele Jahrzehnte alt und ein Sammelobjekt: Das Plakat für den Film „Dick und Doof in 1000 Nöten." Foto: Werner Rühlmann

Nämlich ein Filmplakat mit Dick und Doof, genauer gesagt: Ein Werbeplakat für den Film „Dick und Doof in 1000 Nöten“, mit den „Königen des Humors“ Stan Laurel und Oliver Hardy. Das hatte irgendwann mal jemand an irgendeinem Kino befestigt, um für das nur 19 Minuten lange Stück zu werben. Motto: „Dieser Film gelangt nicht im Fernsehen zur Vorführung“.

Plakat mit Kurzfilm von „Dick und Doof“

Im Original heißt der Kurzfilm, das erfuhr Rühlmann später vom Bares für Rares-Experten Sven Deutschmanek, übrigens „Tit for Tat“. Auf Deutsch in etwa: „Wie du mir, so ich dir.“ Gedreht wurde er schon 1935, in Deutschland gezeigt aber erst 1958. Und ungefähr aus diesem Jahr stammt auch das Plakat, das bei Werner Rühlmann 25 Jahre lang auf dem Dachboden lag.

„Ich habe das vor vielen Jahren von meiner Mutter bekommen, die es ihrerseits bei der Auflösung eines Haushalts erhalten hatte, in dem sie vorher tätig war“, berichtete Rühlmann. Lange hatte das Plakat bei ihm in der Wohnung gehangen, stets unter Glas. Aber nach Heirat und Neubau verschwand es auf dem Dachboden.

Moderator bei Bares für Rares: Horst Lichter. Foto: ZDF und Frank W. Hempel

Als dann Bares für Rares lief, erinnerte sich Rühlmann an das gute Stück. Und weil er zwangsweise viel Zeit hatte, bewarb er sich über das Internet beim ZDF. Dazu sandte er Fotos des Plakats ein und prompt stieß er auf Interesse der Redaktion. „Die haben mich ein paar Mal angerufen und gesagt: Das Plakat würden wir gern in der Sendung haben“, sagt Rühlmann.

Das ganze Prozedere zog sich eine Weile, aber Anfang Mai 2023 startete Rühlmann dann mit seiner Frau Fabiola in die Nähe von Köln zur Aufzeichnung der Sendung. Im Pulheimer Walzwerk, einem alten Industriekomplex nahe der Millionenstadt, entdeckt Moderator Horst Lichter kleine und große Schätze, beziffern Experten deren Wert und kaufen Händler aussichtsreiche Handelsware.

Tatsächlich ausgestrahlt wurde die Sendung mit Werner Rühlmanns Plakat dann übrigens am 4. August 2023 und damit genau zehn Jahre nach der ersten Sendung. Und das kleine Jubiläum nahm Horst Lichter dann zum Anlass für einen seiner flotten Sprüche, die eigentlich nie unter die Gürtellinie gehen.

10-jähriges Jubiläum von Bares für Rares

Aber in diesem Fall sorgte Lichters Eröffnung für Ärger. „Da ist es ja, das erste Geschenk für zehn Jahre Bares für Rares“, meinte Lichter mit Blick auf Werner Rühlmanns Filmplakat. „Wir beide sind so gut getroffen“, sagte der Moderator mit Blick auf Sven Deutschmanek. Der lachte verlegen und fragte: „Wer ist wer?“. „Entschuldige bitte, das ergibt sich doch von alleine“, konterte Lichter, „wer trägt denn meistens den größeren Hut?“ Das war bekanntlich Oliver Hardy.

Eine lange Nase zeigte Sven Deutschmanek Moderator Horst Lichter. Screenshot: ZDF

Unterm Strich ging es darum, dass Deutschmanek den Vergleich gar nicht lustig fand – er wollte offensichtlich weder als dick noch als doof bezeichnet werden. In der ausgestrahlten Sendung nimmt sich Deutschmanek Lichter nach dem Abgang Werner Rühlmanns in den Bieterraum noch mal zur Brust und zeigt ihm eine lange Nase.

Das Magazin „Stern“ und einige andere Medien haben das kleine Säbelrasseln sogar zum Anlass für eine Berichterstattung genommen und tatsächlich war die Stimmung zwischen Lichter und Deutschmanek sichtlich angespannt. „Das war auf jeden Fall eine überraschende Entwicklung und zwar nicht nur für mich“, sagt Werner Rühlmann.

Werner Rühlmann im Verkaufsraum in der Nähe von Köln. Screenshot: ZDF

Die Aufnahme wurde jedenfalls erstmal gestoppt und neu angesetzt. „Aber das ist wegen allen möglichen Dingen gemacht worden“, sagt der Meppener. Einmal habe er sich ein wenig bewegt und die empfindlichen Mikrofone nahmen die dadurch verursachten Geräusche auf. Ein anderes Mal fuhr eine Straßenbahn vorbei und außerdem regnete es kurzzeitig so stark, dass das Prasseln der Tropfen auf dem Dach des Walzwerkes störte. „Wir haben den ganzen Vormittag gedreht und am Ende ist der Film ja so wie alle anderen ziemlich kurz“, erinnert sich Rühlmann.

60 Euro für ein Abendessen

Ein ziemlicher Aufwand also und einer, der ihn am Ende nicht finanziell, aber um viele schöne Erfahrungen reicher gemacht hat. Denn Experte Deutschmanek ging bei Rühlmanns Wunschpreis von 50 bis 100 Euro nicht ganz mit. Denn das Plakat war zwar vom in den 1950er Jahren bekannten Künstler Heinz Bonné gestaltet worden. „Das gab es damals aber in großer Stückzahl und das Meppener Exemplar hatte ein paar Schönheitsfehler: abgerissene Ecken und ein paar Risse.“

Deshalb taxierte der Experte es auf etwa 50 Euro und Rühlmann erhielt die berühmte Händlerkarte, mit der er zu den Händlern vorgelassen wurde. Daniel Meyer bot ihm am Ende 60 Euro – wie Rühlmann erfuhr, ist der Münsteraner Händler selbst Fan von Dick und Doof und besitzt bereits weitere Filmplakate.

Händler Daniel Meyer investierte 60 Euro in das Plakat aus Meppen. Foto: ZDF und Frank W. Hempel

„Dass das Plakat kein Vermögen wert sein würde, wusste ich“, sagt Rühlmann. Insofern sei er zufrieden, alle seien sehr nett und zuvorkommend gewesen und er habe einfach auch mal wissen wollen, wie so eine Sendung im Fernsehen ablaufe.

Am Ende also alles gut im Pulheimer Walzwerk. Die beiden „Streithähne“ Lichter und Deutschmanek jedenfalls ließen sich in Folgesendungen nichts mehr anmerken und Werner Rühlmann erhielt nach der Ausstrahlung viele positive Nachrichten. „Da habe ich gemerkt, wer die Sendung regelmäßig schaut“, sagt Rühlmann.

Mit den 60 Euro, so kündigte er in der Sendung an, wollte er mit seiner Mutter essen gehen. Was aber wohl noch wichtiger ist: Rühlmann hat nun wieder weniger Zeit für die ZDF-Trödelsendung. Seine schwere Erkrankung hat er überwunden.