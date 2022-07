Die Meppener Roland Born (links) und Rainer Baumann haben an der „Baltic Sea Circle“-Rallye rund um die Ostsee teilgenommen. In 16 Tagen galt es, mehr als 7500 Kilometer zu bewältigen. FOTO: Sammlung Baumann up-down up-down Baltic Sea Circle 2022 Höllenwinde, Kälte, Totalausfall: Was zwei Meppener bei der Ostsee-Rallye erlebten Von Daniel Gonzalez-Tepper | 05.07.2022, 18:02 Uhr

Auf Motorrädern haben die Meppener Rainer Baumann und Roland Born an der Rallye „Baltic Sea Circle“ teilgenommen. Das Ziel, nach 16 Tagen und 7500 Kilometern rund um die Ostsee wieder am Startpunkt in Hamburg anzukommen, schaffte nur einer der beiden. Was ist passiert?