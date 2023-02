An diesem Bahnübergang kurz vor dem Werkstor zur Firma Sonae Arauco hat sich am Dienstag gegen 11 Uhr der Unfall zwischen einer Lok und einem Lkw ereignet. Danach musste die Bahnstrecke gesperrt werden. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Reparatur beendet Bahnstrecke zwischen Meppen und Haselünne wieder befahrbar Von Daniel Gonzalez-Tepper | 10.02.2023, 08:13 Uhr

Nach dem Zugunglück am Dienstag an einem Bahnübergang in Meppen-Bokeloh ist die Zugstrecke in Richtung Haselünne wieder befahrbar.