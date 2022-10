Eine von vier Filialen der Bäckerei Meyer wird im Meppener Stadtteil Nödike demnächst schließen. Foto: Carola Alge up-down up-down Neuer Mieter bereits gefunden Bäckerei Meyer schließt Filiale in Meppen-Nödike Von Jana Probst | 12.10.2022, 13:22 Uhr

In Meppen-Nödike wird es demnächst einen Wechsel geben: Eine Filiale der Bäckerei Meyer schließt, dafür siedelt sich ein anderes Geschäft in dem Stadtteil an.