Pkw kollidiert mit Lkw B70 nach schwerem Unfall bei Meppen-Nödike voll gesperrt Von Caroline Theiling | 15.12.2022, 16:42 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag auf der B70 in Meppen gekommen. Dabei wurde eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die B70 ist zurzeit voll gesperrt.