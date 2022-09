Für Sanierungsmaßnahmen muss die B70 im Raum Meppen am Wochenende, 17./18. September, gleich an zwei Stellen und in beide Fahrrichtungen gesperrt werden. Symbolfoto: dpa/Frank Molter up-down up-down In beide Richtungen Sperrung am Wochenende: B70 in Meppen wird saniert Von Carsten van Bevern | 15.09.2022, 15:56 Uhr

Die B70 wird im Raum Meppen am Wochenende, 17. und 18. September, gleich an zwei Stellen saniert. Und muss dafür in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Betroffen sein werden auch Fußballfans, die am Samstag ab 14 Uhr das Spiel vom SV Meppen gegen Viktoria Köln sehen wollen.