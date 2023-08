Auto mit Anhänger umgekippt Sperrung der B402 in Meppen nach Unfall Richtung Niederlande aufgehoben Von Daniel Gonzalez-Tepper | 18.08.2023, 10:43 Uhr | Update vor 59 Min. Auf der B402 hat sich am Freitagvormittag zwischen der A31 (Meppen-Nord) und Schöninghsdorf ein Unfall ereignet. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa up-down up-down

Auf der B402 in Meppen hat sich am Freitagvormittag ein schwerer Unfall ereignet. Die Bundesstraße musste zwischen der A31-Auffahrt und Schöninghsdorf in Fahrtrichtung Niederlande halbseitig gesperrt werden. Sie ist inzwischen wieder frei.