Gregor Klaßen eröffnet am Freitag eine SB-Waschanlage im Baumschulenweg in Meppen. Autos können dort mit farbigem Schaum gewaschen werden. FOTO: Jana Probst Farbe und Geruch wechseln regelmäßig Auto waschen mit rosa Schaum: SB-Waschanlage eröffnet in Meppen Von Jana Probst | 21.04.2022, 15:33 Uhr

Wer künftig in der „Wash Box“ am Baumschulenweg in Meppen-Nödike sein Auto wäscht, bekommt nicht nur ein sauberes Fahrzeug. Neben Schaumbürste, Felgenreinigung und Kaltwachs bietet die SB-Waschanlage rosafarbenen „Powerschaum“.