Mit dem Feuerlöscher im Streifenwagen löschten Polizisten den Brand im Motorraum des VW Beetle. FOTO: Marco Schlösser Polizei löscht Feuer Auto fängt in Meppen während der Fahrt an zu brennen Von Christian Belling | 06.04.2022, 08:42 Uhr

Für eine kurze Zeit halbseitig gesperrt war am Mittwochmorgen die Herzog-Arenberg-Straße in Meppen. Ein Auto fing an zu brennen.