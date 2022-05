Nachdem ein Auto in Meppen von der Fahrbahn abgekommen ist, kam es erst in einem Schaufenster zum Halten. FOTO: Marco Schlösser Von der Fahrbahn abgekommen Auto hält in Meppen in Schaufensterscheibe Von Marco Schlösser | 11.05.2022, 13:55 Uhr

Bei einem Unfall ist am Mittwoch in Meppen ein Auto in einer Schaufensterscheibe zum Stehen gekommen.