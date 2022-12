Rund 300 Medikamente sind derzeit für Apotheken nur schwer zu beschaffen. Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down „Pillen-Tourismus“ in die Niederlande? Ausverkaufte Medikamente: So reagieren Apotheken im Emsland Von Harry de Winter und Martin Laning | 22.12.2022, 05:42 Uhr

Fiebersaft, Zäpfchen, Antibiotika - diese Medikamente sind in den Apotheken im Emsland derzeit Mangelware. Fängt nun der Arzneimittel-Tourismus in die Niederlande an?