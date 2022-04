Mircea Ionut Candrea hat in Meppen nun eine neue Augenarztpraxis eröffnet. FOTO: Wilmes Kurzfristig Termine zu bekommen Augenarzt eröffnet im Zentrum von Meppen neue Praxis Von Harry de Winter | 12.04.2022, 12:49 Uhr

In Meppen gibt es eine neue Augenarztpraxis. Sie befindet sich in der Burgstraße und damit in der Innenstadt.