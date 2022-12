In der Arenbergischen Rentei in der Obergerichtsstraße in Meppen war lange Zeit das Stadtmuseum untergebracht. Nun soll das Gebäude von 1805 wieder für Touristen und Bürger geöffnet werden. Foto: Jana Probst up-down up-down Erinnerungsstücke von Bürgern Arenbergische Rentei in Meppen: Ausstellung, Bibliothek und Trauzimmer geplant Von Jana Probst | 20.12.2022, 14:53 Uhr

Eine Ackerbürgerstube aus dem 19. Jahrhundert, eine Bibliothek, ein Trauzimmer und etliche Ausstellungsstücke aus Meppener Haushalten: All das wird es schon im kommenden Jahr in der Arenbergischen Rentei in Meppen geben - und per App auf jedem Smartphone.