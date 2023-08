Die wichtigsten Kennzahlen zum August 2023 im Überblick:

Die Arbeitslosenquote sinkt leicht auf 3,3 Prozent.

9.125 Personen waren im Monat August bei den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit und den Jobcentern arbeitslos gemeldet. 52, beziehungsweise 0,6 Prozent weniger als im Vormonat.

Im August meldeten die Arbeitgeber 719 neue offene Stellen. Insgesamt gab es 5.449 Stellen im Bestand.

Leichter Rückgang im Emsland, Grafschafter Zahlen steigen minimal

Im Emsland waren im Monat August insgesamt 6.556 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit dem Vormonat sank die Zahl der Arbeitslosen zwar um 54 Personen (-0,8 Prozent), dennoch bleibt die Arbeitslosenquote bei 3,4 Prozent.

In der Grafschaft Bentheim stieg die Zahl der Arbeitslosen minimal. Hier gab es mit 2.569 Arbeitslosen 2 Personen (+0,1 Prozent) mehr als im Monat Juli. Hier bleibt die Arbeitslosenquote bei 3,3 Prozent.

Damit bleibt die Zahl der Arbeitslosen laut dem Agenturbezirk Nordhorn weiterhin bei über 9.000, einer Schwelle, die im Juli erstmals in diesem Jahr überschritten wurde.

Zahl der offenen Stellen geht deutlich zurück

Im August zeigten Betriebe und Verwaltungen der Agentur für Arbeit Nordhorn 719 offene Stellen an. Das sind 165 oder 18,7 Prozent weniger als im Vormonat. Insgesamt gab es im August 5.449 Stellen (-23,3 Prozent gegenüber August 2022), über deren Besetzung noch nicht endgültig entschieden war. Stellenzugänge kamen vor allem aus der Zeitarbeit, dem verarbeitenden Gewerbe und dem Bereich der technischen und wirtschaftlichen Dienstleistungen.

Schwächelnde Konjunktur lässt Betreibe zögern

„Das Abschwächen der Konjunktur hat sich insgesamt festgesetzt und hinterlässt mittlerweile auch Spuren auf unserem regionalen Arbeitsmarkt“, erläutert René Duvinage, Chef der Agentur für Arbeit Nordhorn, die aktuellen Arbeitsmarktzahlen.

„Zwar verzeichnen wir noch keinen gravierenden Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Grafschaft und im Emsland, aber der Arbeitsmarkt ist auch bei uns in Mitleidenschaft gezogen“, so Duvinage. Das zeige die Zurückhaltung der Betriebe bezüglich der Stellenmeldungen und die erhöhten Anfragen nach Kurzarbeit.

Der Arbeitsmarktexperte ergänzt: „Wir werden die Betriebskontakte weiter intensivieren und unsere umfangreichen Beratungs- und Förderleistungen noch deutlicher machen.“