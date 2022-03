Die Arbeitslosigkeit im Emsland ist im März gesunken. (Symbolfoto) FOTO: Holger Glaner/dpa Corona hinterlässt kaum Spuren Zahl der Arbeitslosen im Emsland im März trotz Ukraine-Krieg gesunken Von Daniel Gonzalez-Tepper | 31.03.2022, 13:08 Uhr

6558 Menschen sind im Monat März im Emsland und der Grafschaft Bentheim arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,5 Prozent. Die Agentur für Arbeit in Nordhorn rechnet in den kommenden Monaten mit schwierigen Zeiten wegen des Ukraine-Kriegs in Osteuropa.