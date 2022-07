Damit wird die seit Anfang April bestehende Vollsperrung „planmäßig wieder aufgehoben“, wie es in einer Pressemitteilung des Landkreises Emsland heißt. Als eine der letzten Arbeiten wurde am Dienstag eine Gussasphaltdeckschicht auf die Brücke aufgetragen. Am Mittwochmorgen stand noch das Abfegen der Fahrbahn auf der Brücke an und damit waren die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der Verkehr auf der Kreisstraße 243 wieder fließen kann. Die Restarbeiten im Seitenraum können unter laufendem Verkehr stattfinden.