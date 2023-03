Zwischen Meppen und Rühle gibt es wieder eine Asphaltstraße. Die Arbeiten an der Behelfsumfahrung der Lambertsbrücken kommen voran. Foto: NLStBV up-down up-down Behelfsumfahrung Arbeiten für Straße neben Lambertsbrücken in Meppen kommen voran Von Daniel Gonzalez-Tepper | 15.03.2023, 13:54 Uhr

Dank des guten Wetters in den vergangenen Wochen kommen die Arbeiten an der Behelfsumfahrung der Lambertsbrücken in Meppen gut voran. Die Baufirma Bunte konnte schon Asphalt einbauen, bis zur Freigabe dauert es aber noch etwas.