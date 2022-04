In beiden Bereichen unterliegen Kontrollen, so die Stadt am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung, dem Polizeikommissariat Meppen. Aufgrund vermehrter rechtswidriger Nutzungen durch Radfahrer habe sich die Stadt Meppen als Verkehrsbehörde Anfang August schriftlich an das Polizeikommissariat Meppen zur Absprache bezüglich bedarfsgerechter Kontrollen sowie einer Anpassung der Verkehrsregelung gewandt.