Zwei Häuser evakuiert Anwohner alarmiert Feuerwehr Meppen wegen Gasgeruch im Keller Von Philip Jesse | 27.08.2023, 15:24 Uhr Die Haselünner Straße in Meppen musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Die Einsatzkräfte konnten nach kurzer Zeit jedoch wieder zusammenpacken. Foto: Thorsten Albrecht

Am Sonntagmittag rückte die Freiwillige Feuerwehr Meppen zu einem Mehrfamilienhaus an der Haselünner Straße in Meppen aus. Ein Anwohner hatte im Keller Gasgeruch wahrgenommen.