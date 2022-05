Die Feuerwehren aus MEppen und Hesepe rückten an. FOTO: Torsten Albrecht Anwoherin alarmierte Feuerwehr Anhaltende Trockenheit: Waldstück in Meppen in Brand geraten Von Kristina Müller | 16.05.2022, 16:01 Uhr

In einem Waldstück in Meppen an der Rühler Dorfstraße ist am frühen Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.