Ausbildung an den BBS Meppen 13 Junge Leute aus Meppen starten Arbeit im Handwerk Von Carola Alge | 21.02.2022

Bohren, Drehen, Fräsen, Feilen, Schleifen, Sägen. Zerspannungsmechaniker sind gefragte Fachkräfte. Nicht nur an konventionellen Maschinen. Sie bedienen auch computergesteuerte (CNC-)Anlagen. In Meppen wurde jetzt Nachwuchs an den Berufsbildenden Schulen (BBS) verabschiedet.